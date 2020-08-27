Доставленные в милицию в Минске журналисты зарегистрированных СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованные при Министерстве иностранных дел, будут отпущены. Об этом 27 августа сообщила пресс-служба МВД республики

МВД Белоруссии отрицает свою вину в порче паспортов российских журналистов © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк Наталья Ганусевич сообщила, что минская милиция доставила группу журналистов, которая планировала освещать в центре Минска несанкционированную акцию оппозиции, в отделение «для установления личности».

«Сегодня журналисты доставлены (не задержаны!) в Октябрьское РУВД города Минска для проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности. Журналисты зарегистрированных СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованные при Министерстве иностранных дел, будут отпущены», — говорится в сообщении МВД.

Корреспондент РИА Новости ранее сообщил, что был задержан в Минске вместе с другими журналистами — всего их было порядка 20 человек. Среди доставленных в отделение, как сообщил Sputnik Беларусь, есть и их корреспондент, журналисты AP и Reuters.

«Информация проверяется», — сказал пресс-секретарь посольства РФ в Минске Алексей Москалев.

Секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир также сообщил, что следит за ситуацией с сотрудниками российских СМИ в Белоруссии.

«Мы на связи с руководством Белорусского союза журналистов. Это не задержание, как нам сообщили, это проверка документов. Нас заверили, что все журналисты зарегистрированных СМИ будут отпущены», — сказал он.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.

По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.