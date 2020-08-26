Кабинет министров Украины определил около 600 стратегически важных предприятий, не подлежащих приватизации. Об этом премьер-министр страны Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в Facebook 26 августа

Железный передел. Как приватизируют «Укрзализныцю» © Ukraina.ru Владимир Зеленский поручил правительству и парламенту начать масштабную приватизацию, которая стартует после завершения эпидемии COVID-19. В конце июля Шмыгаль говорил, что Кабмин рассчитывает привлечь около $1 миллиарда (75,6 миллиарда рублей) от приватизации в ближайшие годы.

«Сегодня правительство одобрило законопроект, определяющий перечень государственных предприятий, не подлежащих приватизации. Мы предлагаем оставить в управлении государства примерно 600 объектов… Среди таких объектов — "Нафтогаз", "Энергоатом", "Укрэнерго", "Укргидроэнерго", "Укрзализныця", "Укрпочта" и другие», — написал премьер.

Также в этот перечень вошло предприятие «Южмаш».

По словам главы Кабмина, список формировался по нескольким критериям: в него вошли предприятия, которые обеспечивают энергетическую независимость и обороноспособность Украины, являются естественными монополиями и те, деятельность которых имеет критически важное значение для общества.