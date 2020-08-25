Народный депутат фракции «Слуга народа» Михаил Радуцкий заявил, что на Украине началась вторая волна COVID-19, об этом он высказался в Раде во вторник, 25 августа, сообщает «Страна.UA»

За последние сутки на Украине выявлено почти 1700 новых случаев заражения коронавирусом, а всего в стране более 108 тысяч заболевших. В антилидерах Черновицкая, Ивано-Франковская и Харьковская области.

«Скорее всего, это вторая волна, хотя ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения — ред.) ещё официально так не считает. Но такие страны как Франция, Испания, уже полагают, что это вторая волна», — сказал Радуцкий.

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В июне президент Владимир Зеленский заявлял, что готов переболеть коронавирусом, чтобы «люди поняли, что это не чума», позднее стало известно, что это заболевание перенесла его супруга Елена.

Положительный тест на COVID-19 23 августа обнародовала и лидер партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

Темпы прироста новых заразившихся на Украине держатся на рекордно высоком уровне уже несколько недель. В среднем медики фиксируют около 2 тысяч новых случаев в сутки.

Принимая это во внимание, Зеленский сказал, что если так пойдет и дальше, то медицина страны может полностью остановиться. При этом от массовых мероприятий на День независимости Украины в стране не отказались.