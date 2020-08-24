Фаворов рассказал, что на Украине делают недостаточно тестов на определение вируса, а система здравоохранения начинает что-либо предпринимать только тогда, когда коечный фонд в больницах заполнен уже наполовину, что, по мнению эпидемиолога, уже крайне поздно.
«Я не могу понять, что в Украине происходит. Какие у вас критерии оценки статистики? Первый — число коек. Когда у вас 75% коек занято, вам надо закрывать город, надо прекращать заражение, иначе вам некуда будет класть тяжелых. Это самый главный критерий. Второй — тестирование. У вас полное невыполнение приказа», — отметил он.
По мнению эксперта, медики и сотрудники полиции должны проходить тестирование на коронавирус хотя бы дважды в месяц, чего тоже не делается.
За последние сутки COVID-19 заразилось почти 1,8 тыс. украинцев, а всего в стране более 106 тыс. заболевших. Прирост в рекордные примерно 2 тысяч в день в стране уже стал привычным за последние несколько недель.
Президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию 21 августа, заявив, что если уровень заболеваемости сохранится и дальше, то это может полностью остановить медицину страны.