Украинский журналист Юрий Бутусов утверждает, что провокацию с задержанием «боевиков ЧВК Вагнера» в Белоруссии Украине помогали готовить Соединенные Штаты. Об этом он написал 23 августа у себя в Facebook

По версии Бутусова, американская разведка помогала украинским коллегам подготовить данную операцию.

«В операции принимали участие спецслужбы США. А конкретно — сотрудник Т., которого прекрасно знают в украинском разведсообществе. Это была первая широкомасштабная операция, которую спецслужбы Украины и США проводили совместно против России», — написал журналист.

По его словам, американцев интересовали те из россиян, которые могли принимать участие в боевых действиях в Сирии.

Двадцать девятого июля, в разгар избирательной кампании, в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК».

«Операция военной разведки Украины вошла бы во все учебники мира». Эксперты о новых деталях задержания "ЧВК" в Минске © Кадр оперативного видео

Позже издание «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в российских спецслужбах сообщило о том, что задержание 33 россиян в Белоруссии было провокацией спецслужб Украины.

Позднее в сети была опубликовала аудиозапись, на которой, предположительно, сотрудник СБУ общается с россиянами, которых потом задержат в Белоруссии.