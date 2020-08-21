По его словам, всего протестующие совершили восемь наездов на милиционеров. Степень полученных травм силовиков определяют врачи, пострадавшие проходят лечение. Подозреваемых в покушении на жизнь и здоровье своих коллег белорусские силовики установили.
«Практически все задержаны, ведется работа по расследованию этих уголовных дел, и виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством», — рассказал Корзюк.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко.
В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.
При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.