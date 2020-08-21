Под колеса автомобилей во время массовых беспорядков попали 12 сотрудников белорусской милиции. Об этом 21 августа в Telegram-канале МВД рассказал начальник управления ГАИ МВД Белоруссии Дмитрий Корзюк

По его словам, всего протестующие совершили восемь наездов на милиционеров. Степень полученных травм силовиков определяют врачи, пострадавшие проходят лечение. Подозреваемых в покушении на жизнь и здоровье своих коллег белорусские силовики установили.

«Практически все задержаны, ведется работа по расследованию этих уголовных дел, и виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством», — рассказал Корзюк.

Неизвестные сержанты революций. Кто пытается направлять и использовать белорусские протесты на низовом уровне © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко.

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.

При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.