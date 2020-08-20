Протесты в Белоруссии могут растянуться на несколько недель. Об этом 19 августа заявил глава Центра прикладных политических исследований (Украина) «Пента» Владимир Фесенко в интервью изданию Украина.ру

Белорусские силовики преданы Лукашенко благодаря украинским националистам - Шерин © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Леонида] Кучмы, Беларусь — это не Украина», — сказал Фесенко.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%). После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.