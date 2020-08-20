«С учетом нашего (украинского. — Ред.) опыта: у нас и первый Майдан ("оранжевая революция" в 2004 году в Киеве. — Ред.) был примерно полтора месяца, и второй Майдан (Евромайдан в 2014 году в Киеве — ред.) затянулся на два месяца, 20 дней, — 20 февраля стало кульминацией. Поэтому в Белоруссии, если затянется, тоже может растянуться на несколько недель как минимум. Опять же, по-разному может развиваться ситуация, потому что, перефразируя известное выражение [второго президента Украины Леонида] Кучмы, Беларусь — это не Украина», — сказал Фесенко.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%). После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.