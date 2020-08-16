Синод Белорусской православной церкви призвал граждан Белоруссии прекратить вражду и сплотиться, а руководство страны - остановить насилие, а также безосновательные задержания. Об этом говорится в обращении, размещенном на официальном сайте БПЦ 15 августа

Папа Римский призвал к диалогу и отказу от насилия в Белоруссии © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко. Акции продолжаются всю неделю. В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

«Категорически осуждая насилие, пытки, унижения, безосновательные задержания, экстремизм во всех его формах и проявлениях, ложь и вероломство, призываем всех, для кого дороги наше Отечество, дети, родные и близкие люди — остановиться и прекратить противостояние», — говорится в обращении синода.

В церкви верят, что руководство страны, которое по праву призвано уважать и охранять свой народ, «остановит насилие, услышит голоса обиженных и невинно пострадавших в период противостояния, а проявивших зверство и жестокость — предаст законному суду и осуждению».

Синод подчеркнул, что Белоруссия — миролюбивая страна, поэтому все ее граждане должны проявить благоразумие, единство, благородство, милосердие и разумность. Члены синода призвали священнослужителей, монахов и верующих к молитве за отечество и белорусский народ.

Ранее папа Римский Франциск на традиционной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане призвал стороны конфликта в Белоруссии отказаться от насилия.