Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская инициирует создание координационного совета для трансфера власти в стране. Об этом 14 августа сообщил Telegram-канал пресс-службы объединенного штаба
«Я заявляю, что мы готовы к диалогу с властями», — сказала она.
Одним из условий для этого она назвала уголовное дело против приказывавших «избивать и стрелять в людей».
Тихановская также попросила международное сообщество помочь в организации диалога с властями Белоруссии.
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