Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская инициирует создание координационного совета для трансфера власти в стране. Об этом 14 августа сообщил Telegram-канал пресс-службы объединенного штаба

Тихановская обратилась к мэрам белорусских городов © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Одним из условий для этого она назвала уголовное дело против приказывавших «избивать и стрелять в людей».

Тихановская также попросила международное сообщество помочь в организации диалога с властями Белоруссии.