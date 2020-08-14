Тихановская обратилась к мэрам белорусских городов
Тихановская обратилась к мэрам белорусских городов
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«Я заявляю, что мы готовы к диалогу с властями», — сказала она.

Одним из условий для этого она назвала уголовное дело против приказывавших «избивать и стрелять в людей».

Тихановская также попросила международное сообщество помочь в организации диалога с властями Белоруссии.