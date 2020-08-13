По его мнению, большим преувеличением было бы считать, что протестное движение в Белоруссии было действительно серьезным. Он считает, что это были стихийные, слабо организованные акции.
«Чувствовалось, что Лукашенко учел опыт Януковича, опыт Украины, и соответственно он сделал все, чтобы не дать возможности организовать нечто действительно серьезное. Народ вышел на протестные акции, но руководить и управлять ими было некому… План Б — всеобщая забастовка — провалился, лидеры, на которых возлагались надежды, выехали, и сейчас акции идут на спад», — сказал Бондаренко.
В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов. Это спровоцировало массовые беспорядки. Во время разгона протестующих силовики использовали слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы. Сообщается о задержании около 3000 человек.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.