Президент Белоруссии Александр Лукашенко учел опыт экс-президента Украины Виктора Януковича и сделал все, чтобы не допустить превращения протестных акций в Минске в нечто серьезное. Об этом директор фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко сказал в интервью изданию Украина.ру 12 августа

Анатомия белорусских протестов. Три взгляда на попытку цветной революции © REUTERS, Jedrzej Nowicki/Agencja Gazeta/via REUTERS

«Чувствовалось, что Лукашенко учел опыт Януковича, опыт Украины, и соответственно он сделал все, чтобы не дать возможности организовать нечто действительно серьезное. Народ вышел на протестные акции, но руководить и управлять ими было некому… План Б — всеобщая забастовка — провалился, лидеры, на которых возлагались надежды, выехали, и сейчас акции идут на спад», — сказал Бондаренко.

В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов. Это спровоцировало массовые беспорядки. Во время разгона протестующих силовики использовали слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы. Сообщается о задержании около 3000 человек.

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