В Белоруссии по призыву оппозиции противники действующей власти начали собраться группами в разных городах после завершения президентских выборов. В Могилеве такой точкой сбора стал ТЦ «Атриум», однако протесты активно мешают сотрудники правопорядка. Об этом 9 августа сообщает Telegram-канал NEXTA

Ранее оппозиционные интернет-ресурсы призвали всех несогласных с ходом и итогами выборов выходить в своих городах на площади и выразить свой протест.

Судя по опубликованным фото и видео из Могилева, несколько сотен человек вышли к торговому центру. После этого толпу стали рассеивать сотрудники ОМОН. В результате площадь была зачищена и оцеплена правоохранителям. О задержанных не сообщается.

В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии состоялся основной день голосования на выборах главы государства. Согласно данным национального экзитпола, Александр Лукашенко уверенно побеждает, набирая чуть менее 80% голосов. Его ближайшая преследовательница — Светлана Тихановская — заручилась поддержкой 6,2% избирателей.

Известно, что первые задержания уже прошли в Минске и Витебске.