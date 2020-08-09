Белорусская милиция перекрывает центр столицы, поезда метро проезжают мимо нескольких станций, расположенных там же. Об этом 9 августа пишет местный портал tut.by

В воскресенье, в Белоруссии прошел основной день голосования по выборам президента страны.

Сообщается, что правоохранители не впускают людей на площадь Независимости. Белоруссия. Хроника выборов президента на 9 августа к 19:00

«Перекрыты подходы и к Октябрьской площади. Силовики дежурят у метро, в подземку пропускают и выпускают выборочно», — отметил один из читателей сайта.

Со стороны площади Независимости закрыта на вход и выход станция «Площадь Ленина» минского метрополитена. Оцеплены также еще несколько улиц в центре города.

Ранее в оппозиционных белорусских Telegram-каналах распространялись призывы к противникам действующей власти выходить в центр города после завершения выборов.