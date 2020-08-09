Ранее сообщалось, что огромные очереди, которые выстроились перед посольством Белоруссии в Москве в воскресенье, связаны с высокой активностью избирателей и мерами предосторожности на фоне COVID-19.
На 14.00 воскресенья на московском избирательном участке проголосовали около 1400 человек. Всего, с учётом проголосовавших досрочно, в российской столице проголосовали около 2500 граждан Белоруссии.
Выборы президента Белоруссии проходят в воскресенье, 9 августа. По состоянию на 16:00 явка составила 73,4%. На высший государственный пост претендуют пять человек, в частности действующий президент Александр Лукашенко, который руководит страной 26 лет, и жена оппозиционного блогера Светлана Тихановская, которую поддержали штабы не допущенных к выборам участников президентской гонки.