Количество кабинок для голосования на выборах президента Белоруссии в посольстве республики в Москве из-за большого количества людей увеличили вдвое, до шести. Об этом 9 августа сообщает корреспондент РИА Новости

«Наденьте маски и не толпитесь». В Варшаве не все успеют проголосовать на белорусских выборах © РИА Новости, Антон Денисов | Перейти в фотобанк

На 14.00 воскресенья на московском избирательном участке проголосовали около 1400 человек. Всего, с учётом проголосовавших досрочно, в российской столице проголосовали около 2500 граждан Белоруссии.

Выборы президента Белоруссии проходят в воскресенье, 9 августа. По состоянию на 16:00 явка составила 73,4%. На высший государственный пост претендуют пять человек, в частности действующий президент Александр Лукашенко, который руководит страной 26 лет, и жена оппозиционного блогера Светлана Тихановская, которую поддержали штабы не допущенных к выборам участников президентской гонки.