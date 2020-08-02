«Я скажу откровенно: пока в этом формате, если и дальше будет патовая ситуация, пока не будут введены в формат по установлению мира на Донбассе США, это будет очень сложно», — отметил новый глава украинской делегации в ТКГ.
По его словам, Соединенные Штаты являются «наиболее сильной, наиболее богатой страной мира, которая может иметь наибольшее влияние» на ход переговоров.
В то же время политик признал, что сейчас США значительное количество собственных проблем, среди которых он назвал предстоящие президентские выборы и борьбу с эпидемией COVID-19 в стране.
Поэтому, отметил Кравчук, о привлечении Вашингтона он говорит в перспективе. Фактически таким образом он признал, что ждать каких-то быстрых результатов от его назначения не стоит.
Более того, и Берлин, и Париж, представители которых также входят в ТКГ неоднократно заявляли, что считают присоединение Вашингтона к переговорному процессу нецелесообразным.