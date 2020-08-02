Первый украинский президент Леонид Кравчук, который недавно возглавил делегацию Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил, что хочет присоединения США к усилиям по разрешению конфликта на Востоке Украины. ЕГо слова прозвучали интервью телеканалу «Украина 24», опубликованному на Youtube 1 июля

«Я скажу откровенно: пока в этом формате, если и дальше будет патовая ситуация, пока не будут введены в формат по установлению мира на Донбассе США, это будет очень сложно», — отметил новый глава украинской делегации в ТКГ.

Инициативы Кравчука по Донбассу: Компенсации за Будапештский меморандум и свободная экономическая зона в ДНР и ЛНР © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В то же время политик признал, что сейчас США значительное количество собственных проблем, среди которых он назвал предстоящие президентские выборы и борьбу с эпидемией COVID-19 в стране.

Поэтому, отметил Кравчук, о привлечении Вашингтона он говорит в перспективе. Фактически таким образом он признал, что ждать каких-то быстрых результатов от его назначения не стоит.

Более того, и Берлин, и Париж, представители которых также входят в ТКГ неоднократно заявляли, что считают присоединение Вашингтона к переговорному процессу нецелесообразным.