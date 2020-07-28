Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что болел коронавирусом, но перенес заболевание «на ногах», сообщил «Интерфакс» 28 июля

«Вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус», — цитирует Лукашенко агентство.

Зараженный COVID-19 Болсонару подышал вирусом на сотни своих сторонников © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

«Я приношу извинения за свой голос. В последнее время приходится очень много говорить. Но, самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно», — сказал он.

При этом президент порадовался, что ему удалось бессимптомно перенести заболевание.

«Как я и говорил, 97% населения у нас переносят эту заразу бессимптомно. Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных. Наконец, и я попал в золотой фонд Беларуси, перенеся этот вирус», — отметил Лукашенко.

Временной период, когда президент Белоруссии являлся носителем коронавирусной инфекции COVID-19, не уточняется.

Однако пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков после появления информации об обнаружении коронавируса у президента Белоруссии Александра Лукашенко поспешил заверить: у президента РФ Владимира Путина все в порядке со здоровьем.

«У президента все нормально со здоровьем», — сказал Песков «Интерфаксу», отвечая на вопрос, проводились ли президенту РФ дополнительные тестирования на коронавирус в связи с обнаружением заболевания у Лукашенко и относительно недавним общением двух лидеров.

Президенты России и Белоруссии лично встречались 30 июня на открытии памятника Советскому солдату во Ржеве.