«Вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус», — цитирует Лукашенко агентство.
Такое заявление он сделал на встрече с руководством и личным составом ведомств системы обеспечения национальной безопасности при посещении войсковой части 3214 внутренних войск МВД.
«Я приношу извинения за свой голос. В последнее время приходится очень много говорить. Но, самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно», — сказал он.
При этом президент порадовался, что ему удалось бессимптомно перенести заболевание.
«Как я и говорил, 97% населения у нас переносят эту заразу бессимптомно. Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных. Наконец, и я попал в золотой фонд Беларуси, перенеся этот вирус», — отметил Лукашенко.
Временной период, когда президент Белоруссии являлся носителем коронавирусной инфекции COVID-19, не уточняется.
Однако пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков после появления информации об обнаружении коронавируса у президента Белоруссии Александра Лукашенко поспешил заверить: у президента РФ Владимира Путина все в порядке со здоровьем.
«У президента все нормально со здоровьем», — сказал Песков «Интерфаксу», отвечая на вопрос, проводились ли президенту РФ дополнительные тестирования на коронавирус в связи с обнаружением заболевания у Лукашенко и относительно недавним общением двух лидеров.
Президенты России и Белоруссии лично встречались 30 июня на открытии памятника Советскому солдату во Ржеве.