Роскошный отель советской и украинской певицы Софии Ротару на набережной Ялты в Крыму разорился после карантина

Внучка Ротару разделась для фанатов © Instagram, iamsofiaeve

Больше года прошло с того дня, когда Ротару последний раз приезжала в свой отель.

Сейчас артистке и членам ее семьи тяжело управлять гостиницей, поскольку у всех украинское гражданство. Есть и другие причины закрытия отеля. Самые очевидные — пандемия и дорогостоящее проживание. За ночь на вилле нужно было отдать от 20 до 45 тысяч рублей.

Некоторые постояльцы жаловались, что цена не соответствует качеству. Мол, отель, который позиционирует себя как люксовый, не лучше трехзвездочной гостиницы.

Согласно официальному заявлению, отель Villa Sofia закрылся на реновацию. Ворота перемотаны проволокой, а из ресторана, который находится на территории гостиницы, вывезли мебель.