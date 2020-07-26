Президент РФ Владимир Путин во время разговора по телефону c Владимиром Зеленским заявил, что озвученная украинским лидером позиция о безальтернативности минских соглашений по Донбассу должна найти подтверждение в реальных действиях. Об этом 26 июля сообщает пресс-служба Кремля

Алексей Зубец: Неофициально Путин для украинцев - самый популярный и эффективный политик © Youtube / Алексей Зубец

Российский лидер в частности подчеркнул, что принятое 15 июля Верховной Радой постановление о проведении местных выборов, которые в соответствии с документом должны пройти только после передачи Киеву под контроль границы, противоречит достигнутым договоренностям и ставит под угрозу перспективы урегулирования.

«Кроме того, выражена серьезная озабоченность в связи с недавними заявлениями высокопоставленных официальных лиц Украины о неприемлемости ряда положений "Комплекса мер" и необходимости его пересмотра», — сказано в сообщении Кремля.

Так же отмечается, что российская сторона подчеркнула приоритетность выполнения принятых лидерами Нормандского формата решений, в том числе по итогам прошедшего в Париже саммита в декабре 2019 года.