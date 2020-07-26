Телефонный разговор состоялся по инициативе украинской стороны.
Российский лидер в частности подчеркнул, что принятое 15 июля Верховной Радой постановление о проведении местных выборов, которые в соответствии с документом должны пройти только после передачи Киеву под контроль границы, противоречит достигнутым договоренностям и ставит под угрозу перспективы урегулирования.
«Кроме того, выражена серьезная озабоченность в связи с недавними заявлениями высокопоставленных официальных лиц Украины о неприемлемости ряда положений "Комплекса мер" и необходимости его пересмотра», — сказано в сообщении Кремля.
Так же отмечается, что российская сторона подчеркнула приоритетность выполнения принятых лидерами Нормандского формата решений, в том числе по итогам прошедшего в Париже саммита в декабре 2019 года.