Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике на фоне кампании по выборам главы государства началась «политическая пандемия». Об этом 23 июля сообщает РИА Новости

Без соперников. Лукашенко опасается лишь «эффекта Зеленского» © REUTERS, Vasily Fedosenko заявил Лукашенко.

В настоящее время в Белоруссии проходит кампания по выборам президента, основной день голосования назначен на 9 августа. Кандидатами на высший государственный пост зарегистрированы пять человек, Лукашенко баллотируется на шестой срок. Избирательная кампания сопровождается задержаниями оппозиционных политиков и активистов, а также несанкционированными акциями протеста.