Представители Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе передали списки для обмена удерживаемыми лицами и ожидают ответного шага со стороны Луганской и Донецкой Народных Республик. Об этом 22 июля сообщила пресс-служба Офиса президента Украины

«Важная гуманитарная акция». Генсек ООН приветствовал обмен пленными между Киевом и Донбассом © REUTERS, Alexander Ermochenko Первый в этом году обмен пленными между Киевом и ЛДНР состоялся 16 апреля. Киев передал 14 человек, ЛНР и ДНР — 20.