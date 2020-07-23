«Важная гуманитарная акция». Генсек ООН приветствовал обмен пленными между Киевом и Донбассом
«Важная гуманитарная акция». Генсек ООН приветствовал обмен пленными между Киевом и Донбассом
© REUTERS, Alexander Ermochenko
«В рамках гуманитарной группы украинская сторона, как и было условлено, передала списки лиц на взаимное освобождение и ожидает того же от другой стороны», — говорится в материале.

Первый в этом году обмен пленными между Киевом и ЛДНР состоялся 16 апреля. Киев передал 14 человек, ЛНР и ДНР — 20.

 