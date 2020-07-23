Представители Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе передали списки для обмена удерживаемыми лицами и ожидают ответного шага со стороны Луганской и Донецкой Народных Республик. Об этом 22 июля сообщила пресс-служба Офиса президента Украины
«В рамках гуманитарной группы украинская сторона, как и было условлено, передала списки лиц на взаимное освобождение и ожидает того же от другой стороны», — говорится в материале.
Первый в этом году обмен пленными между Киевом и ЛДНР состоялся 16 апреля. Киев передал 14 человек, ЛНР и ДНР — 20.
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