«Сейчас идет дискуссия о продлении карантина и о том, в каком виде его продлевать. С большей долей вероятности карантин будет продлен после 31 июля. Продолжены будут те карантинные меры, которые показали свою эффективность. Те, которые оказались неэффективными, будут отменены», — рассказали в Минздраве.
По данным источника сайта, эффективными оказались: соблюдение социальной дистанции, ограничительные меры, касающиеся транспорта, в том числе и его обработка.
Также отмечается, что если ситуация в той или иной области будет ухудшаться, то в первую очередь будет приостановлена деятельность стадионов и спортзалов. По словам источника, после 31 июля карантин может быть продлен еще на 2 недели — до 14 августа.