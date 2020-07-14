На Украине планируют продлить карантин из-за коронавируса и после 31 июля. Об этом сайту «Сегодня» 14 июля сообщил высокопоставленный источник в Министерстве здравоохранения Украины

«Сейчас идет дискуссия о продлении карантина и о том, в каком виде его продлевать. С большей долей вероятности карантин будет продлен после 31 июля. Продолжены будут те карантинные меры, которые показали свою эффективность. Те, которые оказались неэффективными, будут отменены», — рассказали в Минздраве.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Также отмечается, что если ситуация в той или иной области будет ухудшаться, то в первую очередь будет приостановлена деятельность стадионов и спортзалов. По словам источника, после 31 июля карантин может быть продлен еще на 2 недели — до 14 августа.