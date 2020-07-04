Европейский союз планирует переход на возобновляемые источники питания, на зеленую экономику, что потребует колоссальных вложений и вызовет социальные потряения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал немецкий политолог Александр Рар

«Не знаю, как Европа будет с этим справляться. Но она решилась на этот революционный путь. Поэтому нас ждут и очень большие потрясения и очень интересное развитие. Но наших предков сто лет назад тоже ждали серьезные потрясения. И, к сожалению, наши предки в 20-е 30-е годы с этим не справилась и началась Вторая мировая война», — напомнил собеседник издания.

Наследник Меркель будет обладать колоссальной властью – политолог Рар © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк Александр Рар надеется, что нынешнее поколение европейцев извлечет урок из своей истории, чтобы не повторить ошибки прошлого.

Полностью интервью можно прочитать здесь.