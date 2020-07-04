«Не знаю, как Европа будет с этим справляться. Но она решилась на этот революционный путь. Поэтому нас ждут и очень большие потрясения и очень интересное развитие. Но наших предков сто лет назад тоже ждали серьезные потрясения. И, к сожалению, наши предки в 20-е 30-е годы с этим не справилась и началась Вторая мировая война», — напомнил собеседник издания.
Александр Рар надеется, что нынешнее поколение европейцев извлечет урок из своей истории, чтобы не повторить ошибки прошлого.
Полностью интервью можно прочитать здесь.