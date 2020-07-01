Общественные конфликты, возникающие в результате кризиса очень напоминают исторически то время, когда началась Вторая мировая война, утверждает немецкий политолог Александр Рар

В настоящее время в мире происходит сразу несколько региональных процессов, которые осложняются общемировыми. «Черный бунт» в США сопровождается сносом исторических памятников и фактическими требованиями пересмотреть моральные выводы истории прошлого США (например, раньше Вашингтон — первый президент и отец нынешней государственности США, а теперь — рабовладелец, угнетатель и плантатор).

В Европе на протяжение последних лет заурядным событием стали бунты арабов, турков, вообще представителей крайних течений ислама. Вместе с тем, США конфликтует с Германией, Великобритания вышла из ЕС (Брекзит), у России конфликт с Украиной и намечается такая же ситуация с Белоруссией. Китай и США так же постепенно превращаются из партнеров в противников.

— Александр, как вы считаете, конфликты, которые в последние годы потрясают мировую политику, имеют какую-то общую геополитическую природу?

- Действительно имеют общую геополитическую природу — мир меняется от монополярного к многополярному. Тот мир, который хотел выстроить Запад в своих либеральных моделях фактически на своей власти, после падения Берлинской стены, после окончания Холодной войны, Западный мир продолжался 30 лет. Сейчас этот мир меняется.

Сравнение страшно, но сейчас можно припомнить Версальский мир, который был шатким, но который был построен абсолютно в интересах Англии и Франции. Сколько он продержался? Но меньше, чем 20 лет.

Я не хочу, не дай Бог, проводить каких-то параллелей с гитлеровской Германией, но время тогда тоже начало быстро меняться. Все проходило хаотично.

Я не думаю, что будет Третья Мировая война, но кризис как в 1939-м году есть. Это видно невооруженным глазом, а коронавирусная пандемия только усиливает эти конфликты.

- Но мы же понимаем, что политики первого ряда, искушенные в происходящем, могут сильно изменить даже очень негативную ситуацию. Особую роль в происходящем в мире, похоже, играют личностные данные таких лидеров государств, таких как Путин, Трамп, Макрон, Меркель, Си Цзиньпинь, Борис Джонсон и т.д. Большинство из них претендуют на роль вершителей не просто судеб своих государств, но и судеб мира. Как вы считаете, какова в нынешнем мире насколько существенна роль личности?

— В любое время кто-то находился на вершине власти. Всегда были политики, которые доминировали. Вы сейчас назвали страны с мощными лидерами, но я бы скорее сказал, что мощь этих самих стран делает их лидеров такими могущественными. Может, за исключением Путина, который создал нынешнюю могущественную Россию.

Я думаю, что и у наследника Меркель будет колоссальная власть, так как он будет руководителем не только Германии, но и всего Европейского союза. Тот, кто придет на замену Макрону, тоже будет играть весомую роль. Трамп, сидя на американском троне, тоже пользуется всеми рычагами и стремится показать, что он главный человек в мире, но это пост ему дает эти возможности. В Америке сложнее так как там управляет государством глубинное государство. Но эта пятерка очень сильна и Путин сейчас делает очень правильно, что призывает лидеров совета безопасности ООН сесть и успокоить все те конфликты, которые творятся в мире и договорится о новом мировом порядке.

- Но ведь при этом не только личности играют роль в геополитике. Мы свидетели того, как стали играть свою очень мощную роль технологии — мобильная связь интернет, которые изменили мир. И политтехнологии, например разработаны и внедрены методики манипуляции общественным сознанием…



— Что касается технологий, ну мы с вами живем в такое время. Сто лет назад появились танки, самолеты, которые стали решать исходы войн, ну а сейчас технологии. И тут я с вами соглашусь — исход будущих войн будут решать не танки и даже не атомное оружие, а кибервойны, социальные сети, при помощи которых можно разрушать целые общества. Эти методы сейчас опробируются, используются разными игроками в этом мире. Войны будет вести искусственный интеллект, дронами, роботами. К этому тоже нужно привыкать. Я считаю, что это просто дань времени и в середине этого века это станет еще понятнее. Умные государства, государства, которые хотят победить в этом новом порядке, или хотя бы выстоять должны это все анализировать.

- Скорость и объем информации, которая обрушивается на нынешние индустриальные общества не сравнима ни с каким из предыдущих периодов, которые пережило человечество. Фактически, интернет стал неотъемлемой частью жизни человека и при этом уже трудно отличить, где интернет и где человек, это реально часть личностной жизни людей. Как вы считаете, при тех технологиях, которые существуют, какова роль общества — статическая, активная, или управляемая (создание человеческих конгломератов для решения политических вопросов, как было на Майдане в 2014 году) или какая-то другая? Или все осталось по-прежнему?

— Я думаю с вами не соглашусь. Когда закончился феодализм и пришла индустриализация все перешло в фабрики, в производство и она породила буржуазию. Она породила новый класс, новую власть в обществе. Индустриализация изменила мир 100 лет тому назад, когда полетели и монархии и империи. Появились националистические идеи, появился Советский Союз, сформированный на левых идеях. Появилась буржуазная демократия. И мне кажется сейчас произойдут те же самые изменения в обществе. И тут самый большой вызов, перед которым мы стоим это искусственный интеллект, который будет управлять человеком, а не человек искусственным интеллектом, как это было 100 лет назад. И к этому новому развитию мы идем с большими трудностями.

И я тут в первую очередь боюсь не развития человечества, что роботы будут управлять людьми, это через 50 лет действительно станет очень большим вызовом. Сейчас главный вопрос социальный. А что делать с людьми, которые станут ненужными. Миллионы людей станут ненужными потому что примитивная работа, которая давала им заработок, она исчезнет, потому что все будет автоматизировано. Это еще мягкий вызов. По сравнению с теми жесткими, с которыми мы столкнемся в будущем. И их нужно сейчас решать.

И я не вижу, как они решаются. Потому что сейчас ЕС планирует передел своей экономики — переходит на возобновляемые источники питания, на зеленую экономику. На это потребуется колоссальное количество средств и сколько рабочих мест будет и социальных потрясений как результат этой революции. Не знаю, как Европа будет с этим справляться. Но она решилась на этот революционный путь. Поэтому нас ждут и очень большие потрясения и очень интересное развитие. Но наших предков сто лет назад тоже ждали серьезные потрясения. И, к сожалению, наши предки в 20-е 30-е годы с этим не справилась и началась Вторая мировая война. Нынешнее поколение должно извлечь из этого урок, чтобы это не повторилось.