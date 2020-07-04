Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что от Украины никто не может ничего требовать на международной арене, в том числе принятия закона об особом статусе Донбасса. Он сказал об этом на брифинге 4 июля, передает «Интерфакс-Украина»

Россия озвучила крайнюю дату представления Украиной проекта изменений в конституцию относительно Донбасса - СМИ © Facebook/Олександр Турчинов Дмитрий Козак подтвердил, что Москва ожидает от Киева проект поправок к конституции, которые бы урегулировали особый статус Донбасса, но не к 6 июля, как сообщило издание, а в ближайшее время.

«Во-первых, никто от Украины ничего не может требовать, мы — независимая страна. Мне кажется, что здесь всем нужно поработать над риторикой. Тем более что это международная уже риторика», — заявил Зеленский, отвечая на вопрос, соответствует ли действительности информация о требовании РФ к Украине.

Что касается встречи советников лидеров государств «нормандского формата», которая прошла 3 июля в Берлине, то Зеленский указал, что пока не готов ее полноценно комментировать. По его данным, она прошла «неплохо».

Ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что эта встреча приблизила проведение следующего саммита лидеров Украины, Франции, Германии и России в Берлине.