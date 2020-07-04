Политсоветники стран «нормандской четверки» приблизились к соглашению по проекту конкретных мер о реализации перемирия в Донбассе, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, передает РИА Новости

«Состоялся довольно обстоятельный разговор. Очень важно, что достаточно времени пришлось потратить на то, чтобы прояснить позицию Украины в отношении самого комплекса мер, минских соглашений, потому что в последнее время из Киева звучат самые разные интерпретации, в том числе от официальных главных должностных лиц о назначении минских соглашений, каким образом их толковать, содержат ли они какие-то обязательства Украины и так далее», — заявил Козак по итогам первого дня встречи политсоветников «нормандской четверки». «Мы все дальше от мира»: Сивохо раскритиковал введение Гармаша и Казанского в ТКГ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По его словам, наконец удалось «приблизиться к тому, что должен быть принят комплекс дополнительных мер прекращения перестрелки»

В то же время Козак отметил, что три месяца обсуждений в трехсторонней контактной группе не давали никакого результата.

«Сегодня, как мне представляется, мы приблизились к тому, чтобы на ближайшем заседании ТКГ мог быть принят конкретный комплекс дополнительных мер, не декларации о приверженности режиму прекращения огня, который не работает, а конкретные механизмы, которые обеспечивают реализацию этой декларации», — отметил Козак.

В то же время окончательный документ не удалось согласовать в деталях, поэтому его будут досогласовывать в телефонном режиме, указал Козак.

В столице Германии Берлине поздно вечером 3 июля завершились переговоры политических советников лидеров «нормандской четверки». Они начались около 14.00 по Москве и длились около 10 часов. В них принимали участие: с российской стороны — Дмитрий Козак, с украинской — Андрей Ермак, с немецкой — Ян Хеккер, с французской — Эммануэль Бон.