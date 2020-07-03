По данным источника агентства, предметом встречи станет «широкий круг вопросов по реализации Минских соглашений, прежде всего меры по политическому урегулированию конфликта».
Это уже второй визит Козака в Берлин за последние полтора месяца — 13 мая он встретился с помощником по внешнеполитическим вопросам канцлера ФРГ Яном Хеккером. Как заявил Козак, по итогам встречи участники «достигли соглашения о взаимных дальнейших действиях по мирному урегулированию конфликта на Украине», а также «множеству непростых задач, которые требуют решения, взаимодействия с представителями Донбасса, Украины в "нормандском формате"».
В кабмине ФРГ не стали раскрывать подробности встреч, отметив только, что приезд представителя Кремля, несмотря на санкции, был связан с обсуждением такой важной темы, как украинское урегулирование.