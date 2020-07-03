Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак прибыл в Берлин на встречу политических советников глав стран «нормандского формата». Об этом в пятницу, 3 июля, сообщили в посольстве России в ФРГ, передает РИА Новости

По данным источника агентства, предметом встречи станет «широкий круг вопросов по реализации Минских соглашений, прежде всего меры по политическому урегулированию конфликта».

Что должна сделать Украина для новой встречи в «нормандском формате». МИД ФРГ назвал условия © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк Яном Хеккером. Как заявил Козак, по итогам встречи участники «достигли соглашения о взаимных дальнейших действиях по мирному урегулированию конфликта на Украине», а также «множеству непростых задач, которые требуют решения, взаимодействия с представителями Донбасса, Украины в "нормандском формате"».

В кабмине ФРГ не стали раскрывать подробности встреч, отметив только, что приезд представителя Кремля, несмотря на санкции, был связан с обсуждением такой важной темы, как украинское урегулирование.