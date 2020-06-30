По Крымскому мосту запустили движение грузовых поездов, проследовали уже два состава. Об этом во вторник, 30 июня, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих, передает РИА Новости

Крымский мост. Финальная точка интеграции с Россией открытию движения будет расти грузооборот с полуостровом, а стоимость перевозки основных грузов — зерновых культур, нефтепродуктов, стройматериалов, химических удобрений, металлопроката — снизится примерно наполовину.

В церемонии запуска грузовых поездов по Крымскому мосту также принял участие глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Ранее по Крымскому мосту было запущено движение регулярных пассажирских поездов. Железнодорожные маршруты соединяют города Крыма с Москвой, Тверью, Санкт-Петербургом, Рязанью, Воронежем, Мичуринском, Ростовом-на-Дону, Россошью и рядом других населенных пунктов на материке. Составы курсируют по мосту с 25 декабря 2019 года.