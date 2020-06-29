По ее данным, стрельба произошла в ночь с 28 июня на 29-е, понедельник. Двое пострадавших были доставлены в ближайшую больницу с огнестрельными ранениями. Один из них скончался в больнице, другой находится в критическом состоянии.

«Сообщается о двух пострадавших. Дополнительная информация будет появляться по мере поступления», — говорится в Twitter полицейского управления города.

«Грустно, что мы сейчас в Америке»: многие протестующие в Сиэтле покидают «автономную зону»
«Грустно, что мы сейчас в Америке»: многие протестующие в Сиэтле покидают «автономную зону»
© РИА Новости, Брайан Смит | Перейти в фотобанк
Участники демонстраций в Сиэтле ранее объявили «автономной зоной» один из центральных районов города, установив на дорогах десятки палаток и заграждения. Местные власти приняли решение для снижения напряженности освободить полицейский участок в данном районе, после чего здание заняли демонстранты. Некоторые из протестующих требовали расформировать городскую полицию, а также прекратить ущемления прав темнокожих.

Президент США Дональд Трамп неоднократно называл участников беспорядков в Сиэтле анархистами и террористами. Он также критиковал мэра Сиэтла Дженни Деркан и губернатора штата Вашингтон Джея Инсли за бездействие. По его мнению, восстановить порядок в городе можно только с привлечением Нацгвардии США.