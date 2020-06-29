По меньшей мере один человек умер в результате стрельбы в «автономной зоне», провозглашенной в одном из центральных районов американского города Сиэтла (штат Вашингтон). Об этом 29 июня сообщила газета The Seattle Times

По ее данным, стрельба произошла в ночь с 28 июня на 29-е, понедельник. Двое пострадавших были доставлены в ближайшую больницу с огнестрельными ранениями. Один из них скончался в больнице, другой находится в критическом состоянии.

2 guys in a stolen SUV shot up #CHOP tonight. They came through and fired ~15 shots, then maybe 15 mins later, drove across Cal Anderson field and opened fire again…and got fucking MURKED by security on the ground.



This is the SUV they were driving. Beautiful shot placement. pic.twitter.com/yrOYgXPQy8 — Malice ⛧ Antifa Superstripper ⛧ (@MaliceBD) June 29, 2020

«Сообщается о двух пострадавших. Дополнительная информация будет появляться по мере поступления», — говорится в Twitter полицейского управления города.

Officers investigating a shooting near 12 Ave/Pike Street. Reports of two people injured. More information when available. — Seattle Police Dept. (@SeattlePD) June 29, 2020

«Грустно, что мы сейчас в Америке»: многие протестующие в Сиэтле покидают «автономную зону» © РИА Новости, Брайан Смит | Перейти в фотобанк

Президент США Дональд Трамп неоднократно называл участников беспорядков в Сиэтле анархистами и террористами. Он также критиковал мэра Сиэтла Дженни Деркан и губернатора штата Вашингтон Джея Инсли за бездействие. По его мнению, восстановить порядок в городе можно только с привлечением Нацгвардии США.