По ее данным, стрельба произошла в ночь с 28 июня на 29-е, понедельник. Двое пострадавших были доставлены в ближайшую больницу с огнестрельными ранениями. Один из них скончался в больнице, другой находится в критическом состоянии.
2 guys in a stolen SUV shot up #CHOP tonight. They came through and fired ~15 shots, then maybe 15 mins later, drove across Cal Anderson field and opened fire again…and got fucking MURKED by security on the ground.— Malice ⛧ Antifa Superstripper ⛧ (@MaliceBD) June 29, 2020
This is the SUV they were driving. Beautiful shot placement. pic.twitter.com/yrOYgXPQy8
«Сообщается о двух пострадавших. Дополнительная информация будет появляться по мере поступления», — говорится в Twitter полицейского управления города.
Officers investigating a shooting near 12 Ave/Pike Street. Reports of two people injured. More information when available.— Seattle Police Dept. (@SeattlePD) June 29, 2020
Участники демонстраций в Сиэтле ранее объявили «автономной зоной» один из центральных районов города, установив на дорогах десятки палаток и заграждения. Местные власти приняли решение для снижения напряженности освободить полицейский участок в данном районе, после чего здание заняли демонстранты. Некоторые из протестующих требовали расформировать городскую полицию, а также прекратить ущемления прав темнокожих.
Президент США Дональд Трамп неоднократно называл участников беспорядков в Сиэтле анархистами и террористами. Он также критиковал мэра Сиэтла Дженни Деркан и губернатора штата Вашингтон Джея Инсли за бездействие. По его мнению, восстановить порядок в городе можно только с привлечением Нацгвардии США.