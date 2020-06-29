На прошлой неделе несколько конгрессменов США представили на рассмотрение Палаты представителей новый законопроект, предусматривающий расширение санкций в отношении «Северного потока –2». Ранее также был внесен проект закона, предлагающий вводить санкции к страховщикам судов, работающих на прокладке газопровода.
«Нам известно о законопроекте… Мы следим за процессом… Евросоюз в принципе выступает против введения санкций в отношении компаний ЕС, ведущих законный бизнес», — отметил представитель пресс-службы ЕК.
По его словам, целью Еврокомиссии всегда было обеспечение прозрачного функционирования «Северного потока – 2» с надзором со стороны регулирующих органов в соответствии с основными принципами международного и энергетического права ЕС.
В ЕК также напомнили, что с момента вступления в силу Газовой директивы в мае 2019 года в Евросоюзе действуют «четкие правила, которые применяются ко всем трубопроводам, соединяющим европейский газовый рынок с третьей страной».