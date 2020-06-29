Еврокомиссия следит за процессом, связанным с представлением рядом конгрессменов США проекта по расширению санкции по «Северному потоку – 2», и выступает против ограничений в отношении компаний ЕС. Об этом представитель пресс-службы ЕК сказал РИА Новости 29 июня

Американцы о «Северном потоке – 2», Берлин готовит ответный удар. Обзор энергорынка с 22 по 26 июня © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

«Нам известно о законопроекте… Мы следим за процессом… Евросоюз в принципе выступает против введения санкций в отношении компаний ЕС, ведущих законный бизнес», — отметил представитель пресс-службы ЕК.

По его словам, целью Еврокомиссии всегда было обеспечение прозрачного функционирования «Северного потока – 2» с надзором со стороны регулирующих органов в соответствии с основными принципами международного и энергетического права ЕС.

В ЕК также напомнили, что с момента вступления в силу Газовой директивы в мае 2019 года в Евросоюзе действуют «четкие правила, которые применяются ко всем трубопроводам, соединяющим европейский газовый рынок с третьей страной».