Белоруссия остается единственным союзником России в сложившейся геополитической обстановке. Об этом 28 июня заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала «Беларусь-1»

«Спички прячу, чтобы страну не сожгли». Лукашенко рассказал о пользе диктатуры © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк заверил Лукашенко.

Он также дал оценку отношениям Белоруссии с ЕС и США.

По словам президента, Евросоюз «много напакостил» Белоруссии, в частности, введя санкции.

«Они не смогли подчинить Беларусь своему влиянию. Мы от этого отказались. Времена прошли, поняли свою ошибку, появился повод, в том числе — война в Украине, "нормандский формат" в Минске — повод для того, чтобы наладить с нами отношения. А почему мы с ними должны ссориться? Мы стали с ними налаживать отношения, не ложась под них, извините, по-народному сказано. Мы хотели достойно с ними сотрудничать, они это приняли», — отметил глава государства.

Лукашенко добавил, что Белоруссию также «наконец-то заметили американцы».

«И вот — приезд многих американцев, а потом госсекретаря (США Майка Помпео — ред.) в Беларусь, что очень возбудило нашего восточного соседа. Но мы суверенное независимое государство, мы вправе осуществлять свою как внутреннюю, так и внешнюю политику. Я исходил, прежде всего, из этого. Понимая, конечно, что я зажат вместе с вами между молотом и наковальней, между этими двумя гигантами, с одной стороны — Россия, с другой — Евросоюз. И котел, который нас постоянно подогревает с юга — Украина, воюющая Украина», — отметил глава государства.