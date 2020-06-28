В городе Ред Блафф (штат Калифорния, США) произошел инцидент со стрельбой, в результате которого погибли два человека. Об этом 28 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на американские СМИ

Инцидент произошел в распределительном центре Walmart около 15.30 местному времени (около 1.30 по мск).

Подозреваемый на автомобиле сделал несколько кругов по парковке после чего врезался в двери распределительного пункта и открыл стрельбу из полуавтоматической винтовки.

По словам помощника шерифа Фила Джонтона, погиб сотрудник Walmart. Нападавший 31-летний белый мужчина открыл огонь и по прибывшим на место ЧП полицейским. От полученных ранений он также скончался.

Есть еще пострадавшие, которые находятся в больнице, добавил полицейский.

В США продолжаются массовые протесты цветного населения против полицейского произвола, поводом для которых стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания стражами порядка.