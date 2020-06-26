По данным следствия, двое неонацистов планировали теракт с целью дестабилизации Украины и свержения конституционного строя. В координации их действий подозревают якобы представителей российских спецслужб.
«В результате проведенной спецоперации в ночь с 25 на 26 июня сотрудники СБ Украины задержали в центре Одессы двух участников неонацистской организации при попытке поджога культового исламского сооружения с использованием двух бутылок с зажигательной смесью», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что один из задержанных прибыл на Украину после длительного проживания в России. В ходе обысков у них изъяли средства поджога, мобильные терминалы и записные книжки с доказательствами планирования теракта.