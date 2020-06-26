Участники неонацистской организации пытались поджечь накануне Дня крымско-татарского флага мечеть в Одессе. Об этом 26 июня говорится в сообщении пресс-центра Службы безопасности Украины

В Херсоне задержали поклонников Гитлера. Они подожгли синагогу и планировали провокации на 9 мая

«В результате проведенной спецоперации в ночь с 25 на 26 июня сотрудники СБ Украины задержали в центре Одессы двух участников неонацистской организации при попытке поджога культового исламского сооружения с использованием двух бутылок с зажигательной смесью», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что один из задержанных прибыл на Украину после длительного проживания в России. В ходе обысков у них изъяли средства поджога, мобильные терминалы и записные книжки с доказательствами планирования теракта.