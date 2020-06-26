По его словам, после Майдана пришедшая к власти партия «Народный фронт» во главе с Арсением Яценюком разрушила систему космического мониторинга лесных насаждений, которая была создана при Викторе Януковиче.
«Создана с прагматичной целью — контролировать вырубки и понимать, сколько зарабатывают лесники, сколько они могут занести начальнику лесхоза и дальше, в самые высокие кабинеты. Чтобы никому не заносить, Арсений Петрович с соответствующей ему легкостью и элегантностью эту систему уничтожил, и началась тотальная вырубка леса с последующим вывозом в Евросоюз и перепродажей леса на экспорт», — заявил нардеп.