Последний прогноз Международного валютного фонда (МВФ) указывает на то, что потери мировой экономики от пандемии коронавируса превзойдут потери от финансового кризиса 2008-2010 годов и будут сопоставимы с последствиями Великой депрессии 1930-х. Об этом управляющий американского фонда Principal Investors Кайл Шостак сказал РИА Новости 25 июня

Мировой экономический кризис. Справка © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

«Вся статистика МВФ говорит о том, что по историческим меркам масштабы падения превзойдут совокупные потери финансового кризиса 2008-2010 годов и будут аналогичны последствиям Великой депрессии 30-х годов прошлого века», — сказал Шостак.

По его словам, общие потери глобальной экономики от пандемии за 2020-2021 годы составят более $12 триллионов (835,76 трлн рублей), а мировая торговля рухнет на 12%.

При этом эксперт не исключил, что и этот прогноз будет пересмотрен, так как новости о разработке вакцины могут подстегнуть и существенно улучшить мобильность населения и потребительские расходы. Но с другой стороны, отметил Шостак, наметившиеся новые волны распространения вируса «могут похоронить даже этот хрупкий рост».