Накануне, 24 июня, МВФ опубликовал новый прогноз по развитию мировой экономики. Согласно ему, мировой ВВП по итогам этого года из-за пандемии упадет на 4,9%, США — на 8%, еврозоны — на 10,2%.
«Вся статистика МВФ говорит о том, что по историческим меркам масштабы падения превзойдут совокупные потери финансового кризиса 2008-2010 годов и будут аналогичны последствиям Великой депрессии 30-х годов прошлого века», — сказал Шостак.
По его словам, общие потери глобальной экономики от пандемии за 2020-2021 годы составят более $12 триллионов (835,76 трлн рублей), а мировая торговля рухнет на 12%.
При этом эксперт не исключил, что и этот прогноз будет пересмотрен, так как новости о разработке вакцины могут подстегнуть и существенно улучшить мобильность населения и потребительские расходы. Но с другой стороны, отметил Шостак, наметившиеся новые волны распространения вируса «могут похоронить даже этот хрупкий рост».