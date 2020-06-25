Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что дело об убийстве журналиста Павла Шеремета - одно из самых сложных в истории страны, так как к нему готовились очень тщательно, передает 25 июня rbc.ua

Дело Шеремета могло сгореть во внезапно возникшем пожаре в здании ГСУ Нацполиции © РИА Новости, Алексей Вовк | Перейти в фотобанк

Геращенко рассказал, что убийство журналиста было хорошо продумано: все (исполнители — ред.) были без телефонов, лица прятали, потому что была проведена разведка маршрута, ходили пешком, пути отхода были продуманы так, что эта пара вышла и ушла в никуда, не села в машину или метро.

Он подчеркнул, что дело убитого журналиста — это не дело Авакова, его ведет группа полицейских (порядка 15 человек).

«Задача полиции — найти виновных, задача прокуратуры — не допустить преследования невиновных», — сказал Геращенко.

Летом 2016 года в центре Киева была подорвана машина, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

В декабре прошлого года полиция провела обыски и сообщила о подозрении ряду фигурантов дела: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны. Супруги Владислав и Инна Грищенко, также участники АТО, были задержаны по другому делу, но являются фигурантами дела по убийству Шеремета.

В мае 2020 года было завершено досудебное следствие в отношении подозреваемых. Кузьменко подозревается в совершении умышленного убийства, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами умышленном уничтожении или повреждении имущества.