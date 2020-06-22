Гражданский иск о компенсации убытков оставили без рассмотрения, поскольку представители истца не явились на заседание.
Кохановский — лидер радикального националистического движения ОУН, который неоднократно участвовал в различных акциях в Киеве. В феврале 2017 года его задерживали на Европейской площади из-за драки с Национальной полицией. Годом раньше он организовал погромы отделений «Альфа-банка», «Сбербанка России» и офиса Рината Ахметова. Именно за погром российских банков Кохановский и получил два года условно.