Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении бывшему министру инфраструктуры Владимиру Омеляну в совершении незаконных действий, из-за которых госбюджет недополучил 30,5 млн гривен (около 73 млн рублей). Об этом 19 июля сообщили на сайте ведомства

Дело Бердянского порта: Экс-министр Омелян может пойти под суд © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В то же время один из этих сборов — административный — является доходной частью госбюджета. Поэтому изменить его размер могла только Рада.

Омелян написал в Facebook, что в пятницу его пригласили в НАБУ на допрос в качестве свидетеля и пытаются вручить подозрение. Он подчеркнул, что снизил портовые сборы для увеличения товарного грузопотока и что благодаря этому снижению морская отрасль продемонстрировала в 2018-2019 годах рост более чем на 20% и растет до сих пор.

«Это, безусловно, прецедент, и теперь любое правительство, которое облегчает давление на бизнес, занимается дерегуляцией, сокращает ЕСВ, уменьшает другие налоги — может быть обвиненным во вредительстве. Жаль, что НАБУ на глазах превращается в ГБР-2. Кстати, первым было производство по RyanAir. Там я тоже "нанес" ущерб?» — написал он.

Дело квалифицировано по ч. 2 ст. 211 Уголовного кодекса (издание должностным лицом нормативно-правового акта, что уменьшает поступления в бюджет вопреки закону, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах).