В декабре 2017 года он издал приказ об уменьшении почти всех портовых сборов на 20%.
В то же время один из этих сборов — административный — является доходной частью госбюджета. Поэтому изменить его размер могла только Рада.
Омелян написал в Facebook, что в пятницу его пригласили в НАБУ на допрос в качестве свидетеля и пытаются вручить подозрение. Он подчеркнул, что снизил портовые сборы для увеличения товарного грузопотока и что благодаря этому снижению морская отрасль продемонстрировала в 2018-2019 годах рост более чем на 20% и растет до сих пор.
«Это, безусловно, прецедент, и теперь любое правительство, которое облегчает давление на бизнес, занимается дерегуляцией, сокращает ЕСВ, уменьшает другие налоги — может быть обвиненным во вредительстве. Жаль, что НАБУ на глазах превращается в ГБР-2. Кстати, первым было производство по RyanAir. Там я тоже "нанес" ущерб?» — написал он.
Дело квалифицировано по ч. 2 ст. 211 Уголовного кодекса (издание должностным лицом нормативно-правового акта, что уменьшает поступления в бюджет вопреки закону, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах).