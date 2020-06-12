Пока что нет оснований полагать, что белорусский лидер Александр Лукашенко сумел заменить поставки российской нефти и газа из других государств. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Политолог Безпалько: У России есть свой план на случай, если Лукашенко останется президентом © РИА Новости, Нина Зотина

Политолог отметил, что наиболее выгодными для Белоруссии всегда будут российская нефть и российский газ. По его словам, это выгодно логистически, это выгодно потому, что белорусские НПЗ настроены на переработку именно российской нефти, а также потому, что это позволяет поддерживать хорошие отношения с Россией.

Но если Россию бесконечно шантажировать, оказывать на неё давление, вести себя несдержанно, а то и по-хамски, то, безусловно, эти отношения начнут портиться и перейдут в иное качество, в лучшем в прагматическое, а в худшем — во враждебное, подытожил Безпалько.