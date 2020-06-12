«Я что-то не вижу, чтобы Белоруссию штурмовали переполненные танкеры нефти из Саудовской Аравии. Где эта "альтернативная нефть", которую собирался покупать Александр Григорьевич? Один танкер из США в Клайпеду пришёл. Правда, в самих США закупают и российскую нефть, и туда ушло уже несколько танкеров», — подчеркнул эксперт.
Политолог отметил, что наиболее выгодными для Белоруссии всегда будут российская нефть и российский газ. По его словам, это выгодно логистически, это выгодно потому, что белорусские НПЗ настроены на переработку именно российской нефти, а также потому, что это позволяет поддерживать хорошие отношения с Россией.
Но если Россию бесконечно шантажировать, оказывать на неё давление, вести себя несдержанно, а то и по-хамски, то, безусловно, эти отношения начнут портиться и перейдут в иное качество, в лучшем в прагматическое, а в худшем — во враждебное, подытожил Безпалько.