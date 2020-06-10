Отмечается, что участница конкурса Miss Universe Plus Size-2019 дебютирует в ММА в рамках шоу в Таиланде, дата которого будет утверждена в июле. Кузнецова проведет показательный бой. В качестве почетного гостя шоу организаторы планируют пригласить легенду UFC Конора Макгрегора. Готовить Кузнецову к поединку будет известный украинский боец Аскар Можаров.
«Как только откроют международное авиасообщение, улетаю в Таиланд, где начинаю подготовку к бою. Буду заниматься под началом известного бойца ММА Аскара Можарова, которого за стиль ведения боя в мире смешанных единоборств называют украинским Макгрегором. Аскар родом из Одессы, но уже давно живет в Таиланде. Он научит меня всем азам ММА. И в Таиланде меня ничего не будет отвлекать, не будет приглашений на всевозможные тусовки и светские рауты, сконцентрируюсь только на тренировках», — рассказала Кузнецова.