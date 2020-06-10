Ранее в сенат США был внесен законопроект о расширении санкций против «Северного потока-2», который предусматривает ограничительные меры против страховых компаний, работающих с судами, задействованными в строительстве газопровода.
«Немецких санкций не будет — Европа должна действовать сообща… [Но] внутри Европы нет единства и консенсуса по поводу санкций против Америки. Наоборот, есть восточные европейцы, такие как Польша, которые играют на стороне Америки… Германия тоже может идти против Польши и Прибалтики, против их нежелания начинать ссориться с Америкой. Она, таким образом, будет изолирована внутри Евросоюза», — сказал Рар.
Он добавил, что в самой Германии есть оппозиция налаживанию отношений с Россией, в том числе и среди кандидатов в канцлеры.
Ранее депутат от германской партии «Левые» Клаус Эрнст пригрозил США ответными мерами. По его мнению, действия Вашингтона являются посягательством на суверенитет Германии.
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