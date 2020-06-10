Германия не будет вводить антиамериканские санкции, так как внутри Европы нет единой стратегии в отношениях с США и Россией. Об этом немецкий политолог Александр Рар сказал в интервью изданию Украина.ру 9 июня

Немецкий политолог Рар рассказал, кто придет на смену Меркель на посту канцлера ФРГ © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«Немецких санкций не будет — Европа должна действовать сообща… [Но] внутри Европы нет единства и консенсуса по поводу санкций против Америки. Наоборот, есть восточные европейцы, такие как Польша, которые играют на стороне Америки… Германия тоже может идти против Польши и Прибалтики, против их нежелания начинать ссориться с Америкой. Она, таким образом, будет изолирована внутри Евросоюза», — сказал Рар.

Он добавил, что в самой Германии есть оппозиция налаживанию отношений с Россией, в том числе и среди кандидатов в канцлеры.

Ранее депутат от германской партии «Левые» Клаус Эрнст пригрозил США ответными мерами. По его мнению, действия Вашингтона являются посягательством на суверенитет Германии.

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