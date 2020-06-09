«Являясь официальным представителем в гуманитарной группе, я публично заявляю о том, что контрольный пункт пропуска на Станице Луганской завтра работать не будет», — заявила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева.
Она назвала решение Киева об одностороннем открытии КПВВ очередной провокацией и призвала жителей Республики не реагировать на данное заявление.
Кобцева подчеркнула, что власти ЛНР не имеют права игнорировать требования эпидокружения и санстанции, которые действуют на данный момент в Республике.
«Уважаемые граждане, коронавирус никто не отменял, и завтра не прибывайте на пункт пропуска в Станице Луганской. О всех мероприятиях, о всех требованиях, которые будут достигнуты с украинской стороной, о возможности ежедневной работы пункта пропуска на Станице Луганской вам будет доведено дополнительно», — уточнила она.
Накануне главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак заявил, что пропускные пункты на границе с Донецкой и Луганской народными республиками заработают 10 июня. Они были закрыты из-за пандемии коронавируса.