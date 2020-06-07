По его словам, конфликт в Донбассе стал главным источником легитимации режима, а политический режим Украины при Владимире Зеленском остался таким же, как и при Петре Порошенко.
Используется донбасский конфликт и во внешней политике.
«Он давно стал главной темой для контактов Украины с Западом, и во всех этих контактах Украина просит денег, помощи, а в качестве аргумента представляет донбасский конфликт. Так что Украине выгодна эта ситуация, и она будет стараться сохранить ее как можно дольше», — объяснил Олег Неменский.
Эксперт считает, что изменения в конфликте в Донбассе могут произойти только в связи с существенными переменами в самой Украине, а они возможны в связи с общей деградацией украинской государственности. Это высветит возможности для урегулирования конфликта, которые невозможны при нынешней системе.
Полностью интервью можно прочитать здесь.