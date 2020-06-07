Война в Донбассе активно используется Украиной во внутренней политике для оправдания всей системы власти. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сотрудник Центра украинистики и белорусистики Олег Неменский

Неменский: На Украине положительные изменения возможны только в результате деградации государства © РИА Новости, Нина Зотина Владимире Зеленском остался таким же, как и при Петре Порошенко.

Используется донбасский конфликт и во внешней политике.

«Он давно стал главной темой для контактов Украины с Западом, и во всех этих контактах Украина просит денег, помощи, а в качестве аргумента представляет донбасский конфликт. Так что Украине выгодна эта ситуация, и она будет стараться сохранить ее как можно дольше», — объяснил Олег Неменский.

Эксперт считает, что изменения в конфликте в Донбассе могут произойти только в связи с существенными переменами в самой Украине, а они возможны в связи с общей деградацией украинской государственности. Это высветит возможности для урегулирования конфликта, которые невозможны при нынешней системе.

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