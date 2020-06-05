На днях Трамп заявил, что саммит G7 переносится на сентябрь и что Белый дом намерен пригласить на него Россию, Индию, Южную Корею и Австралию.
«Трамп хочет превратить G7 или G11 в большой клуб по коллективному сдерживанию Китая. Австралия — оплот США в южной части Тихого океана, у Индии с Китаем территориальный конфликт, американцы давно пытаются втянуть Индию в антикитайскую коалицию. Южная Корея — союзник США и очень опасается роста китайского влияния в Восточной Азии», — считает политолог.
Без России же эта коалиция вообще невозможна, поскольку Россия обеспечивает Китаю безопасность на северо-восточных границах, поставки энергоресурсов и безопасность торговых маршрутов между Китаем и Европой, добавил Геворг Мирзаян.
Полностью интервью можно прочитать здесь.