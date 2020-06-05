Все четыре страны, которые Дональд Трамп предлагает включить в клуб ведущих держав, нужны ему в рамках концепции по сдерживанию Китая. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян

Политолог Мирзаян: Для России Трамп остается лучшим кандидатом в президенты США © РИА Новости, Нина Зотина

«Трамп хочет превратить G7 или G11 в большой клуб по коллективному сдерживанию Китая. Австралия — оплот США в южной части Тихого океана, у Индии с Китаем территориальный конфликт, американцы давно пытаются втянуть Индию в антикитайскую коалицию. Южная Корея — союзник США и очень опасается роста китайского влияния в Восточной Азии», — считает политолог.

Без России же эта коалиция вообще невозможна, поскольку Россия обеспечивает Китаю безопасность на северо-восточных границах, поставки энергоресурсов и безопасность торговых маршрутов между Китаем и Европой, добавил Геворг Мирзаян.

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