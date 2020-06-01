Дети, живущие в населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе, до сих пор вынуждены прятаться в подвалах из-за обстрелов со стороны украинских силовиков. Об этом глава ЛНР Леонид Пасечник заявил в официальном обращении к Международному дню защиты детей 1 июня, передает "Луганскинформцентр"

Тайны нашего двора: размышления ко Дню защиты детей © РИА Новости, Тихонов | Перейти в фотобанк

«Мы никогда не простим чудовищных преступлений киевской власти, всегда будем помнить о тех ужасах, которые пришлось пережить маленьким жителям Донбасса. Многие из них, живущие на прифронтовых территориях, до сих пор вынуждены прятаться в подвалах, каждый день рискуя жизнью», — говорится в обращении Пасечника.

Он подчеркнул, что война в Донбассе унесла жизни тысяч человек, в том числе 34 детей, младшему из которых было меньше месяца.

Глава ЛНР заявил, что военные преступления не имеют срока давности и виновные обязательно понесут справедливое наказание — «украинская власть ответит за каждую оборванную детскую жизнь».