Ранее в ЛНР заявляли, что за время конфликта в Донбассе на территории республики погибли 34 ребенка, 85 детей стали инвалидами.
«Мы никогда не простим чудовищных преступлений киевской власти, всегда будем помнить о тех ужасах, которые пришлось пережить маленьким жителям Донбасса. Многие из них, живущие на прифронтовых территориях, до сих пор вынуждены прятаться в подвалах, каждый день рискуя жизнью», — говорится в обращении Пасечника.
Он подчеркнул, что война в Донбассе унесла жизни тысяч человек, в том числе 34 детей, младшему из которых было меньше месяца.
Глава ЛНР заявил, что военные преступления не имеют срока давности и виновные обязательно понесут справедливое наказание — «украинская власть ответит за каждую оборванную детскую жизнь».