Заместитель директора Института международных отношений Народного университета Китая Цзинь Цаньжун сообщил, что недавно появилась информация о регистрации COVID-19 в Италии, Франции, Японии и Канаде до того, как Пекин объявил о появлении нового вируса

На онлайн-брифинге пресс-центра МИА «Россия сегодня» эксперт сказал, что сам называл Китай одной из самых ранних жертв эпидемии коронавируса, однако сейчас становятся известны новые подробности о возникновении инфекции. ВОЗ объяснила, как возник коронавирус COVID-19 © РИА Новости, Евгений Епанчинцев | Перейти в фотобанк

«Во Франции первый подтверждённый зарегистрированный случай заболевания относится к 11 ноября 2019 года, то есть гораздо раньше, чем появилось в Китае. Такие же свидетельства мы начинаем получать и из Италии, Японии, Канады. Поэтому я бы сказал, что Китай — это не первая жертва, а первая страна, которая обнаружила эти случаи коронавируса. Может быть, самые ранние случаи появились отнюдь не в Китае, а в других государствах, возможно, даже в США», — заявил заместитель директора Института международных отношений Народного университета Китая Цзинь Цаньжун.

Кроме того, как он отметил, осенью прошлого года было очень много случаев острых респираторных заболеваний, которым ставился диагноз пневмония, но, если на них посмотреть сейчас ретроспективно, то этот диагноз полностью совпадает с той клинической картиной, которую мы видим по пневмонии, вызванной коронавирусом.