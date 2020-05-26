Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о втором пике пандемии коронавируса COVID-19, который может произойти через несколько месяцев. Об этом сообщил исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан, передает CNN 25 мая

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк заявил он.

По его мнению, было бы неправильно прогнозировать снижение заболеваемости коронавирусом только на основании регистрации данных о снижении числа заражений на данный момент.

Райан считает, что у стран есть несколько месяцев, чтобы подготовиться ко второй волне COVID-19. При этом, по его прогнозам, второй пик, или вторая волна, эпидемии может произойти во время обычного сезона гриппа, что значительно усложнит контроль над заболеванием.

Эпидемиолог ВОЗ по инфекционным заболеваниям Мария Ван Керхове призвала все страны оставаться в состоянии повышенной готовности — даже те, которые добились успеха в борьбе с опасной инфекцией.

По последним данным, в мире почти 5,5 миллиона людей заразились коронавирусной инфекцией. Свыше 362 тысяч случаев стали летальными, 2,2 миллиона пациентов выздоровели.