Отдельные заявления госсекретаря США Майка Помпео о необходимости сотрудничать с Россией не имеют никакого значения, поскольку в целом Вашингтон демонстрирует недоговороспособность в отношениях с Москвой. Об этом рассказал член Совета Федерации и телеведущий Алексей Пушков в интервью изданию Украина.ру

Алексей Пушков: В результате «коронакризиса» мир станет трехполярным © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Если даже Помпео замышлял это как некий прием отделения России от Китая, продолжил сенатор, то это прием неудачный, поскольку США готовы договариваться с Россией только в вопросе обмена информации о деятельности террористических организаций.

По его мнению, сотрудничество США и России в вопросах коронавируса свелось к чисто символическим действиям, когда Москва помогла американцам в определенный момент, а теперь они выразили готовность направить в Россию медицинское оборудование.

«Американцы противопоставляют нас себе по всем позициям: по Украине, по Сирии, по Ирану. Нет у нас особых разногласий по Северной Корее, но там перспективы не просматриваются. А вот там, где идет реальная политика — по Венесуэле, по «Северному потоку-2», — резко расходимся», — констатировал Пушков.

И самое главное, добавил парламентарий, что после того как США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, США дают нам понять, что они готовы выйти и из Договора о сокращении стратегических вооружений, который остался от целой системы договоров, которые регулировали отношения стран в ядерной сфере

Поэтому когда Помпео раз в три месяца произносит какие-то благонамеренные слова, то это не стоит воспринимать больше, чем как риторику, заключил собеседник издания.