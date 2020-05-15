Президент США Дональд Трамп предложил вызвать своего предшественника, демократа Барака Обаму, в сенат для дачи показаний по делу о вмешательстве в выборы главы американского государства в 2016 году. Трамп обратился к главе судебного комитета сената Линдси Грэму в своем Twitter

«Он знал обо всем. Сделайте это, Линдси Грэм, просто сделайте это. Никаких больше "Мистер славный парень". Хватит болтовни!» — написал Трамп.

Украинагейт и импичмент Трампа. Война компроматов в США выходит на новый уровень © REUTERS, Kevin Lamarque

Напомним, в США провалилось расследование по «русскому вмешательству» в выборы президента, которое инициировали представители Демократической партии против республиканца Трампа, однако не утихает «украинагейт» — скандал вокруг использования ресурсов украинских властей представителями Демпартии США во время той же предвыборной кампании.

Главный противник Трампа на предстоящих президентских выборах демократ Джо Байден — главный фигурант «Украинагейта».

Он в частности использовал свое влияние в бытность вице-президентом США при Обаме, чтобы назначать и увольнять украинских должностных лиц, в том числе генпрокурора, а также подозревается в коррупции в связи с делом украинской компании «Бурисма».

От Манафорта до Байдена. Трамп косвенно признал вмешательство Украины в выборы в США © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Хиллари Клинтон, позволяли себе оскорбительные высказывания в адрес Трампа в соцсетях.

Украинской властью в 2016 году было инициировано дело против Пола Манафорта, занимавшего пост главы предвыборного штаба Дональда Трампа.