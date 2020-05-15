«Он знал обо всем. Сделайте это, Линдси Грэм, просто сделайте это. Никаких больше "Мистер славный парень". Хватит болтовни!» — написал Трамп.
Он потребовал снять показания с Обамы, так как конгресс продолжает дело о вмешательстве в американские выборы 2016 года.
Напомним, в США провалилось расследование по «русскому вмешательству» в выборы президента, которое инициировали представители Демократической партии против республиканца Трампа, однако не утихает «украинагейт» — скандал вокруг использования ресурсов украинских властей представителями Демпартии США во время той же предвыборной кампании.
Главный противник Трампа на предстоящих президентских выборах демократ Джо Байден — главный фигурант «Украинагейта».
Он в частности использовал свое влияние в бытность вице-президентом США при Обаме, чтобы назначать и увольнять украинских должностных лиц, в том числе генпрокурора, а также подозревается в коррупции в связи с делом украинской компании «Бурисма».
Во время президентской предвыборной кампании 20016 года практически все представители украинской постмайданной власти открыто поддержали кандидата от демократов Хиллари Клинтон, позволяли себе оскорбительные высказывания в адрес Трампа в соцсетях.
Украинской властью в 2016 году было инициировано дело против Пола Манафорта, занимавшего пост главы предвыборного штаба Дональда Трампа.