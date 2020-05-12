Окружной административный суд Киева просят установить бездействие правительства КНР и государственных органов Украины, что якобы привело к распространению COVID-19. Об этом 12 мая сообщается на сайте суда

Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по административному делу.

«В Окружной административный суд города Киева поступил иск, ответчиками в котором определены Государственный совет КНР, Офис президента Украины, Кабинет министров Украины, Министерство здравоохранения Украины, Министерство социальной политики Украины, Служба безопасности Украины, Офис генерального прокурора, экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук, бывшие министры здравоохранения Зоряна Скалецкая и Илья Емец», — говорится в сообщении.

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В иске требуется от правительства КНР выплатить все гражданско-правовые убытки и реституции, установленные нормами международного права. Также, по мнению истца, требуется обязать правительство Украины разработать и выполнить соответствующие государственные целевые программы и санитарно-противоэпидемические правила и нормы. Минздрав должен обеспечить проведение комплексных клинических испытаний лекарств.