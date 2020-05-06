Китай поставил в США более 4 миллиардов медицинских масок во время пандемии коронавируса. Об этом посол КНР в Соединенных Штатах Цуй Тянькай сообщил в статье для Washington Post 6 мая

Мир на двоих? Эксперты об итогах конфликта США — Китай © AP, Andy Wong, File отметил китайский дипломат.

При этом он в очередной раз призвал Вашингтон отказаться от обвинений в адрес Пекина касательно якобы сокрытия данных о происхождении коронавируса и масштабах эпидемии. По словам Тянькая, Китай сделал все возможное для сдерживания вируса, в частности, закрыв на карантин город Ухань, где была зафиксирована первая вспышка COVID-19, и известив международную общественность.

Он также напомнил, что Китай обвиняли в поставках некачественного медицинского оборудования, однако впоследствии страна подверглась критике за накопление запасов и задержку экспорта этого вида товаров.

Посол также назвал «просто смешными» иски властей ряда американских штатов к Пекину с требованием выплатить компенсации в связи с коронавирусом. По его мнению, с таким же успехом можно искать виновников эпидемии свиного гриппа или финансового кризиса 2008 года.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно высказывал мнение, что китайские власти действовали неэффективно в борьбе с новым коронавирусом и не раскрывали подробную информацию о масштабах эпидемии. В свою очередь замминистра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн выразил сожаление в связи с тем, что «некоторые политики используют ситуацию с вирусом для шельмования Китая».