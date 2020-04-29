«Соблюдение всех правил сегодня, безусловно, приведёт к тому, что дальше у нас возникнет возможность возвращаться к обычной нашей жизни, но с определёнными особенностями, которые, безусловно, будет диктовать этот вирус», — приводит слова Поповой РИА Новости 29 апреля.
По состоянию на 29 апреля в России зафиксировано 99,3 тыс. случаев заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных выросло на 5,8 тыс. человек.
Общее число смертей от коронавирусной инфекции в России составляет 972 человека, смертность составляет 0.98%, это один из самых низких показателей в мире.
Полностью излечились от коронавируса уже более 10,2 тыс. человек.