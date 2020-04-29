Если жители России будут соблюдать все правила карантина, они через некоторое время вернутся к обычной жизни, но все равно останутся определенные особенности, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова

«Соблюдение всех правил сегодня, безусловно, приведёт к тому, что дальше у нас возникнет возможность возвращаться к обычной нашей жизни, но с определёнными особенностями, которые, безусловно, будет диктовать этот вирус», — приводит слова Поповой РИА Новости 29 апреля.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 16:00 29 апреля

Общее число смертей от коронавирусной инфекции в России составляет 972 человека, смертность составляет 0.98%, это один из самых низких показателей в мире.

Полностью излечились от коронавируса уже более 10,2 тыс. человек.